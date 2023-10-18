Правоохранители задержали суррогатную мать по делу о торговле детьми в Москве

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Правоохранители задержали суррогатную мать – еще одну соучастницу по делу о торговле детьми в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, 30-летняя подозреваемая родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года – мальчика. Этих детей 47-летняя женщина по поддельным документам зарегистрировала в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью.

"В свою очередь, подозреваемая передала своих детей подельнице, после чего они проживали с ней", – заявили в прокуратуре.

В настоящее время 47-летней женщине и 44-летней соучастнице предъявили обвинение по пунктам "а", "б", "з" части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Торговля людьми"). Скоро суд совместно с прокурором рассмотрит вопрос об избрании в отношении них меры наказания.

Накануне СК возбудил уголовно дело о торговле детьми после обнаружения у москвички 15 несовершеннолетних на иждивении. В прокуратуре заявили, что поводом для проверки женщины стали поступившие из медучреждения документы. Врачи нашли в крови мальчика 2015 года рождения препарат, запрещенный к применению при его заболевании. Из-за этого инцидента в отношении москвички возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Также столичная прокуратура выяснила, что в 2010 году женщине была сделана операция, после которой она не могла рожать детей. Позже генетическая экспертиза подтвердила факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми.

Позже уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла ситуацию на свой контроль. По ее словам, в настоящее время дети находятся в безопасности.

СК РФ возбудил уголовное дело против женщины, воспитывающей 15 детей