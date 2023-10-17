Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с женщиной, подозреваемой в торговле детьми

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская держит под контролем ситуацию с женщиной, подозреваемой в торговле детьми. Об этом сообщает ТАСС.

"Дети находятся с бабушкой, они в полной безопасности. Держу ситуацию под контролем", – подчеркнула омбудсмен.

Следственный комитет 17 октября завел уголовно дело о торговле детьми после обнаружения у москвички 15 несовершеннолетних на иждивении. По данным столичной прокуратуры, поводом для проверки женщины послужили поступившие из медучреждения документы. Врачи обнаружили в крови мальчика 2015 года рождения препарат, который запрещен к применению при его заболевании. Из-за этого инцидента в отношении москвички возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Также столичная прокуратура выяснила, что в 2010 году женщине была сделана операция, после которой она не могла рожать детей. Позже генетическая экспертиза подтвердила факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми.

Оперативные сотрудники уже провели 14 обысков по местам жительства, истребовали документы, приняли меры по обеспечению прав детей. В настоящее время 47-летняя женщина и ее 44-летняя соучастница задержаны. Женщинам избирается мера наказания.

СК РФ возбудил уголовное дело против женщины, воспитывающей 15 детей