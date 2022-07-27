В Красноярске вынесен первый приговор матери по делу о продаже младенцев

Суд в Красноярске приговорил к трем годам колонии суррогатную мать, продавшую ребенка фирме за 13 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.

В 2020 году иностранная гражданка родила в перинатальном центре Красноярска и оформила доверенность на руководителя фирмы и его сообщников на распоряжение ее ребенком. Затем она уехала за границу, где получила деньги. Директор фирмы и его сообщники забрали новорожденного из больницы, чтобы передать третьим лицам за денежное вознаграждение.

По данным СК, осужденная – 28-летняя гражданка Казахстана. Всего по делу проходят четыре женщины. Их обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей "Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в иной зависимости от виновного".

По данным следствия, в период с 2019 по 2020 год женщины договорились об услугах суррогатного материнства с компанией "Дидилия" и прибыли в Камбоджу, где прошли процедуру по переносу эмбриона. Забеременев, женщины вернулись в Россию и родили мальчиков в роддомах Красноярска.

После этого обвиняемые получили свидетельства о рождении и выписались из медучреждений, оставив детей в роддомах. Документы они передали директору "Дидилии" и оформили нотариальные доверенности, позволяющие третьим лицам распоряжаться детьми. За это женщины получили по 850 тысяч рублей. Младенцев же забрал директор "Дидилии", который за вознаграждение передал детей третьим лицам.

В октябре 2021 года следователи в Красноярске завершили расследование уголовного дела о торговле детьми в отношении суррогатной матери, выделенное в отдельное производство. Всего же в уголовном деле девять фигурантов. Директор фирмы, а также двое его знакомых задержаны и заключены под стражу.

Установлено, что в 2020 году женщины родили в роддомах Красноярска 19 детей, которых в дальнейшем попытались продать иностранцам. Все установленные младенцы были помещены в дом малютки.