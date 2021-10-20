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Происшествия

03:16

СК добавил еще 6 эпизодов продажи младенцев к делу московских врачей-репродуктологов

происшествия

Фото: depositphotos/irinabal18

СК возобновил следственные действия в отношении московских врачей-репродуктологов и руководителя медицинского центра в рамках уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. Об этом в среду, 20 октября, со ссылкой на адвоката защиты Игоря Трунова сообщает ТАСС.

Кроме того, следственный комитет добавил фигурантам еще шесть эпизодов продажи младенцев.

"Всего по делу предъявлено 17 эпизодов, из которых 3 – это покушение, а 14 – оконченные составы. По данным следователей, в деле фигурирует всего 24 ребенка, один из которых умер", – рассказал Трунов.

Адвокат отметил, что все дополнительные эпизоды связаны с биологическими родителями из Филиппин.

"В рамках расследования фигурантам была вменена продажа еще 10 детей, из которых восемь вывезли на Филиппины, а еще двое в настоящее время находятся в детдоме "Центральный", – пояснил он.

В конце июля СК предъявил обвинение московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам.

Тогда сообщалось, что следствие обвиняет всех фигурантов дела в 11 эпизодах продажи младенцев. Восемь из них уже окончены, а в трех случаях обвиняемые якобы не смогли завершить преступление.

По версии следователей, врачи под видом лечения бесплодия незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности.

Также утверждалось, что обвиняемые покупали половые клетки у посторонних женщин и использовали их для оплодотворения с помощью заранее подобранных генетических и суррогатных матерей.

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