Найденный на Нижегородской улице в Москве ребенок с травмами находится в реанимации

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Жизни восьмимесячного малыша, который был найден с травмами в квартире на юго-востоке столицы, находится в реанимации. Его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольгу Ярославскую.

Как отметила Ярославская, жизни ребенка ничего не угрожает. Однако полученные травмы требуют очень длительной реабилитации. Сообщается, что сейчас малыш находится в реанимации.

Ранее стало известно, что восьмимесячный ребенок был найден в квартире дома на юго-востоке Москвы с множественными телесными повреждениями. Мальчик был госпитализирован. В качестве подозреваемых проверяются 31-летняя мать и ее 33-летний сожитель. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Дело расследуется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего".