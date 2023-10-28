28 октября, 18:43Происшествия
Найденный на Нижегородской улице в Москве ребенок с травмами находится в реанимации
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жизни восьмимесячного малыша, который был найден с травмами в квартире на юго-востоке столицы, находится в реанимации. Его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольгу Ярославскую.
Как отметила Ярославская, жизни ребенка ничего не угрожает. Однако полученные травмы требуют очень длительной реабилитации. Сообщается, что сейчас малыш находится в реанимации.
Ранее стало известно, что восьмимесячный ребенок был найден в квартире дома на юго-востоке Москвы с множественными телесными повреждениями. Мальчик был госпитализирован. В качестве подозреваемых проверяются 31-летняя мать и ее 33-летний сожитель. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Дело расследуется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего".
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