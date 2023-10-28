Дело возбудили по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка в центре Москвы

Фото: Следственный комитет РФ

По факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка в центре Москвы возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Дело расследуется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего".

По подозрению в совершении указанного преступления задержана мать мальчика. Ее доставили в подразделение столичного СК.

Ранее восьмимесячного ребенка нашли в квартире на Нижегородской улице с множественными телесными повреждениями. Мальчика госпитализировали.

На причастность к совершению противоправных действий проверяются 31-летняя мать ребенка и ее 33-летний сожитель. Ранее женщину лишили родительских прав в отношении двух других детей.