Младенца с травмами нашли в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Восьмимесячного ребенка нашли в квартире на Нижегородской улице с множественными телесными повреждениями, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

Мальчика госпитализировали. На причастность к совершению противоправных действий проверяются 31-летняя мать ребенка и ее 33-летний сожитель. Ранее женщину лишили родительских прав в отношении двух других детей.

Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также контролирует установление обстоятельств причинения ребенку травм.

Утром 19 сентября в квартире дома на Таганрогской улице нашли тело грудного ребенка с признаками удушения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Главным подозреваемым стала мать ребенка. В ее отношении была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Суд арестовал женщину на два месяца.

