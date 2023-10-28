28 октября, 13:59Происшествия
Младенца с травмами нашли в квартире на юго-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Восьмимесячного ребенка нашли в квартире на Нижегородской улице с множественными телесными повреждениями, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.
Мальчика госпитализировали. На причастность к совершению противоправных действий проверяются 31-летняя мать ребенка и ее 33-летний сожитель. Ранее женщину лишили родительских прав в отношении двух других детей.
Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также контролирует установление обстоятельств причинения ребенку травм.
Утром 19 сентября в квартире дома на Таганрогской улице нашли тело грудного ребенка с признаками удушения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
Главным подозреваемым стала мать ребенка. В ее отношении была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Суд арестовал женщину на два месяца.
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