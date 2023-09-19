Полиция возбудила уголовное дело после обнаружения тела ребенка на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Уголовное дело по статье об убийстве малолетнего было возбуждено сотрудниками Следственного комитета РФ после обнаружения тела младенца на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что в отношении матери ребенка будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Помимо этого, столичный суд при участии прокурора в скором времени рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения в виде ареста.

"Расследование на контроле в прокуратуре Москвы", – подчеркнули в ведомстве.

Утром 19 сентября в квартире на улице Таганрогской в Москве было найдено тело 10-месячного ребенка. Работники СК нашли на его теле признаки насильственной смерти, связанные с удушением.

Ранее в акватории реки Которосли в Ярославле нашли тело 10-месячного ребенка, позже полиция задержала его мать. В результате произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии.



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