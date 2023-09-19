Тело 10-месячного младенца было найдено в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В квартире на улице Таганрогской на юго-востоке Москвы было обнаружено тело грудного ребенка. Сотрудники Следственного комитета РФ устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Согласно предварительным данным, 19 сентября в одной из квартир жилого дома было найдено тело 10-месячного ребенка с признаками насильственной смерти в виде удушения.

В данный момент сотрудники СК и криминалисты изучают квартиру, устанавливают детали случившегося, указано в сообщении.

В конце августа в туалете одного из торговых центров на востоке столицы обнаружили тело новорожденного ребенка. В связи с произошедшим Перовским межрайонным следственным отделом СУ по Восточному административного округу ГСУ СК РФ по Москве была организована проверка.

Позже удалось установить, что найденный младенец был сильно не доношен, плод соответствовал 10–12 неделям беременности. Также сотрудники СК установили личность матери ребенка, ей оказалась 27-летняя женщина.



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