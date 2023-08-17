Останки убитого 6 лет назад младенца нашли в Тамбове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Останки младенца, убитого в 2017 году, обнаружили в Тамбове. Суд арестовал двух местных жителей, подозреваемых в совершении преступления. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального следственного управления Следственного комитета.

Отмечается, что Тамбовским межрайонным следственным отделом местного СУ СК РФ в отношении 37-летнего мужчины и его бывшей 31-летней супруги возбуждено уголовное дело по подпунктам в, ж, части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Подозреваемые находятся под стражей.

По версии следствия, мальчик родился в июне-июле 2017 года в доме, расположенном в селе Бокино Тамбовского муниципального округа. Его мать и ее супруг, который не был отцом ребенка, решили утопить новорожденного и закопать на приусадебном участке.

Ранее 20-летнюю женщину в Анапе обвинили в убийстве своего трехмесячного сына. Согласно данным правоохранителей, женщина находилась с младенцем дома и нанесла ему удар ножом, а после попыталась покончить с собой.

До этого прохожие нашли годовалого ребенка около дома на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы. Его госпитализировали.

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