Прохожие нашли годовалого ребенка около дома на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прохожие нашли годовалого ребенка около дома на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает прокуратура столицы в телеграм-канале.

"Малолетний мальчик без видимых телесных повреждений передан для осмотра медицинским работникам", – отметили в ведомстве.

В настоящее время прокуратура Северо-Восточного округа столицы поставила на контроль установление личности ребенка и его родителей. Помимо этого, ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки.

В ведомстве добавили, что прокуратура будет следить за дальнейшим жизнеустройством мальчика. Сейчас ребенок госпитализирован.

Ранее в столичном главке Следственного комитета рассказали, что тело малолетнего ребенка с ножевыми ранениями обнаружено в квартире на севере Москвы. По данным следствия, в квартире вместе с ребенком была его мать.

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