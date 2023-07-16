15:06Происшествия
Прохожие нашли годовалого ребенка около дома на северо-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Прохожие нашли годовалого ребенка около дома на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает прокуратура столицы в телеграм-канале.
"Малолетний мальчик без видимых телесных повреждений передан для осмотра медицинским работникам", – отметили в ведомстве.
В настоящее время прокуратура Северо-Восточного округа столицы поставила на контроль установление личности ребенка и его родителей. Помимо этого, ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки.
В ведомстве добавили, что прокуратура будет следить за дальнейшим жизнеустройством мальчика. Сейчас ребенок госпитализирован.
Ранее в столичном главке Следственного комитета рассказали, что тело малолетнего ребенка с ножевыми ранениями обнаружено в квартире на севере Москвы. По данным следствия, в квартире вместе с ребенком была его мать.
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