Тело четырехлетнего ребенка нашли в квартире на западе Москвы

Фото: телеграм-канал " Столичный СК"

Тело четырехлетнего ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в московской квартире на Рублевском шоссе. Об этом в своем телеграм-канале сообщает столичная прокуратура.

По предварительным данным, телесные повреждения могла нанести мать мальчика. Ее задержали.

Прокуратура уточнила, что на теле ребенка нашли ножевое ранение шеи и признаки удушения, орудие преступления в виде кухонного ножа обнаружили на месте случившегося.

"На месте работу правоохранительных органов координирует первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов", – говорится в сообщении.

Столичная прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств происшествия. Также было возбуждено уголовное дело по "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего").

В ближайшее время суд начнет рассматривать вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу задержанной.

Ранее тело девочки 2019 года рождения обнаружили в игровом детском домике на территории детского сада в Тобольске. На теле ребенка не было выявлено признаков насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по части 2, статьи 109 Уголовного кодекса РФ.

В Балашихе нашли тело пропавшей после гибели матери девочки