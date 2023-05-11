11 мая, 23:20Происшествия
Тело четырехлетнего ребенка нашли в квартире на западе Москвы
Фото: телеграм-канал " Столичный СК"
Тело четырехлетнего ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в московской квартире на Рублевском шоссе. Об этом в своем телеграм-канале сообщает столичная прокуратура.
По предварительным данным, телесные повреждения могла нанести мать мальчика. Ее задержали.
Прокуратура уточнила, что на теле ребенка нашли ножевое ранение шеи и признаки удушения, орудие преступления в виде кухонного ножа обнаружили на месте случившегося.
"На месте работу правоохранительных органов координирует первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов", – говорится в сообщении.
Столичная прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств происшествия. Также было возбуждено уголовное дело по "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего").
В ближайшее время суд начнет рассматривать вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу задержанной.
Ранее тело девочки 2019 года рождения обнаружили в игровом детском домике на территории детского сада в Тобольске. На теле ребенка не было выявлено признаков насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по части 2, статьи 109 Уголовного кодекса РФ.
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