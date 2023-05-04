Тело трехлетней девочки нашли на территории детского сада в Тюменской области

Фото: tyumen.sledcom.ru

Тело девочки 2019 года рождения обнаружили в игровом детском домике на территории детского сада в Тобольске. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места, где был найден ребенок. Допросы будут проведены с сотрудниками учреждения и родными ребенка, указали в ведомстве.

"С целью установления точной причины смерти малолетней девочки назначена судебно-медицинская экспертиза", – отметили в сообщении.

Полицейские пытаются установить обстоятельства произошедшего. На теле ребенка не было выявлено признаков насильственной смерти.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2, статьи 109 Уголовного кодекса РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Отмечается, что действиям или бездействию сотрудников сада будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что тело 19-летней девушки, которая пропала на Кубани, было найдено. Татьяну Мостыко обнаружили в Ленинградском районе Краснодарского края. Ее тело со следами насильственной смерти находилось в лесу.

Она и 37-летний Кирилл Чубко пропали 28 апреля на федеральной трассе М-4 "Дон". 1 мая машина была найдена сожженной, позже обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти.



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