СК сообщил о найденном теле пропавшей на Кубани девушки

Фото: телеграм-канал "Следком"

Тело 19-летней девушки, пропавшей на Кубани, найдено. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Следственный комитет России.

Татьяну Мостыко обнаружили в Ленинградском районе Краснодарского края. Ее тело со следами насильственной смерти находилось в лесу. Правоохранительные органы проводят проверку.

Мостыко и 37-летний Кирилл Чубко пропали 28 апреля на федеральной трассе М-4 "Дон". По информации следствия, они отправились на автомобиле Hyundai в сторону Усть-Лабинска. 1 мая их машину нашли сожженной, позже обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти.

Затем следователи задержали трех человек, подозреваемых в убийстве пары. По предварительной информации, они напали на Чубко и Мостыко недалеко от станицы Березанской. Далее ограбили их, убили и спрятали тела. Один из задержанных ранее был судим за создание вооруженной банды.

Подозреваемых в убийстве аниматоров задержали на Кубани