СК сообщил о задержании подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на Кубани

Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Краснодарскому краю

В Краснодаре задержали подозреваемых в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

С ними работают следователи и криминалисты. Следователи попросят суд арестовать подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений".

По версии следствия, 28 апреля трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко. Это произошло на трассе М-4 "Дон" недалеко от станицы Березанской.

Злоумышленники забрали их деньги, банковские карты и сняли с расчетных счетов более 180 тысяч рублей, считают следователи. Затем злоумышленники убили потерпевших и спрятали их тела.

Накануне преступления пара поехала в Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai, после чего пропала без вести. 1 мая их машину нашли сожженной. Также было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Место сокрытия тела девушки устанавливается.

Ранее в Карачаевске в многоквартирном доме обнаружили тело 11-летней девочки. По версии следствия, подозреваемый в убийстве 16-летний подросток следил, как девочка возвращалась домой со школы. Когда она зашла в подъезд, подросток схватил ее и затащил в квартиру, где и произошло убийство.

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