Один из подозреваемых в убийстве молодых людей на трассе в Кубани был судим за бандитизм

Фото: телеграм-канал "Следком"

Фигурант дела об убийстве мужчины и женщины на трассе в Краснодарском крае был ранее судим за создание вооруженной банды, которая занималась разбоем и нападением на людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Источник подтвердил, что один из подозреваемых – это 30-летний Демьян Кеворкьян, который бы судим в 2016 году за создание вооруженной банды, куда он также вовлек несовершеннолетнюю девушку. Тогда группировка обокрала троих жителей Кубани, а затем совершила разбойное нападение на еще троих человек, убив одного потерпевшего.

Как сообщает следствие, 28 апреля этого года трое подозреваемых, включая Кеворкьяна, напали на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко на трассе М-4 "Дон" недалеко от станицы Березанской. Злоумышленники забрали деньги, банковские карты и сняли со счетов 180 тысяч рублей. Затем подозреваемые убили пару и спрятали их тела.

Накануне Чубко и Мостыко поехали в Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai, после чего перестали выходить на связь. 1 мая полиция нашла их сожженный автомобиль. Также было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сейчас устанавливается, где находится тело девушки.

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