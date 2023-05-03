Решит экспертиза: что ждет подростка, убившего девочку во время стрима в Петербурге

3 мая в Санкт-Петербурге задержали школьников, которых подозревают в убийстве 13-летней девочки. Процесс они транслировали в Сеть: блогер на камеру ударил ребенка со спины молотком. Что может грозить подозреваемым – в материале Москвы 24.

Спланировали заранее

Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

16-летний блогер и его 15-летняя подруга выбрали в качестве жертвы для своего стрима их общую знакомую, которая училась в седьмом классе. 30 апреля они позвали 13-летнюю девочку на пикник в лесной массив у поселка Парголово (Выборгский район Санкт-Петербурга), чтобы выйти в прямой эфир "в необычном месте". Во время стрима парень со спины несколько раз ударил школьницу молотком по голове. Затем тело спрятали в яме, которую подростки вырыли заранее, сообщили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Далее подозреваемые начали переписываться с мамой девочки с ее же телефона, и специально общались так, чтобы ребенка было сложно найти: по данным СМИ, они написали от имени школьницы, что та якобы ушла из дома и не вернется. После этого стримеры разбили смартфон.

Позднее, по одной из версий, подельница задержанного сама пришла в отдел и рассказала о преступлении. Якобы она помогла закопать тело, потому что боялась стать следующей жертвой, утверждает ряд СМИ. По другим данным, в полицию позвонил отец подростка и сообщил о случившемся.

В СК уточнили, что блогер уже во всем признался и показал следователям яму. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии заведомо для виновного. Собственную проверку организовала и прокуратура Санкт-Петербурга.

Перед тем как молодого человека задержали, он пытался свести счеты с жизнью, но не решился из-за того, что "слишком слаб". В этом блогер сам признался в своем телеграм-канале.

Никаких ссор и конфликтов между подростком и школьницей не было, передает телеграм-канал Shot. Кроме того, по неподтвержденной информации, у подозреваемого были проблемы с психикой – около года он наблюдался у специалиста. Парень увлекается сатанизмом и оккультизмом, в школе его часто видели в одежде и украшениях с подобной символикой, уточнил телеграм-канал "Mash на Мойке".

Мама убитой девочки – довольно известный в Санкт-Петербурге дизайнер и модельер, отмечают СМИ. О ее дочери отзывались как о приветливом ребенке. Помимо учебы, девочка занималась в художественной школе.

Степень наказания

Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Подозреваемым в убийстве 13-летней девочки будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, рассказала Москве 24 юрист Мария Ярмуш.

"Это исключит невменяемость и душевные заболевания. Кроме того, по закону специалисты обязаны установить степень развития личности. Если выяснится, что подросток отстает в развитии или у него есть психические отклонения, уголовную ответственность могут заменить на принудительное лечение", – сказала она.

Если же вина 16-летнего подозреваемого будет доказана, а экспертиза признает его вменяемым, ему грозит максимально возможное наказание с учетом возраста – 10 лет лишения свободы. В таком случае сначала он будет отбывать его в колонии для несовершеннолетних, а когда ему исполнится 18, его переведут в тюрьму общего режима, заключила Ярмуш.