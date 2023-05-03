В Санкт-Петербурге задержали подростков, подозреваемых в убийстве семиклассницы

Фото: ГСУ СК РФ по СПб

В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего местного жителя и его 15-летнюю знакомую по подозрению в убийстве семиклассницы, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

"Подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива для собственного самоутверждения, после чего в качестве потерпевшей выбрали их общую знакомую, 13-летнюю ученицу седьмого класса", – сообщили в СК.

По данным следствия, 30 апреля подростки пригласили семиклассницу на пикник в заранее приготовленное место, где 16-летний подозреваемый нанес девочке множественные удары молотком по голове, после чего они закопали тело. СМИ писали, что 13-летнюю школьницу позвали в лес, чтобы снять видео в "необычном месте". Чтобы скрыть следы преступления, подростки вступили в переписку с матерью погибшей.

После убийства подростки начали переписываться с мамой школьницы, чтобы скрыть следы преступления и ввести в заблуждение, а после они разбили телефон девочки и зарыли в яму вместе с телом. Впоследствии мать погибшей обратилась в полицию из-за пропажи дочери.

Подозреваемые были установлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий. 16-летний подросток признался в содеянном и показал место захоронения. Как сообщает следствие, подозреваемые заранее выкопали яму для последующего захоронения девочки в лесном массиве у поселка Парголово.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют причины убийства, а также решают вопрос о предъявлении обвинений задержанным и избрании меры пресечения.

Ранее в Карачаевске в многоквартирном доме обнаружили тело 11-летней девочки. По версии следствия, подозреваемый в убийстве 16-летний подросток следил, как девочка возвращалась домой со школы. Когда она зашла в подъезд, подросток схватил ее и затащил в квартиру, где и произошло убийство.

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