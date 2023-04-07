Суд арестовал треш-стримера из Иванова по делу об истязании дочери

Фото: телеграм-канал "Следком"

Октябрьский районный суд Иванова вынес меру пресечения в виде заключения под стражу 33-летнему треш-стримеру Дмитрию Серову, который обвиняется в истязании несовершеннолетней дочери. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – по 5 июня 2023 года включительно", – говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела: по пункту "г" части 2 статьи 117 ("Истязание в отношении несовершеннолетнего") и статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Как сообщалось ранее, в ходе прямого эфира мужчина ударил дочь в бедро, а когда та заплакала и попыталась уйти, начал удерживать ее силой, аргументируя, что идет прямой эфир. В ходе трансляции мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражался при ребенке.

При этом, как позже сообщила мать девочки, видео было записано в 2021 году и Серова уже привлекали к ответственности за него. Сейчас, по словам матери, с ребенком все в порядке.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!