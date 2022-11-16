Юрист рассказала, что грозит треш-блогеру Юлии Финесс за выходку с ножом в Москве

Фото: телеграм-канал "Юля Финесс (Максимовская)"

Суд может проявить снисхождение к треш-блогеру Юлии Финесс, которую в столице задержали после угроз с ножом, и назначить ей условный срок. Об этом Москве 24 рассказала юрист Елена Пономарева.

Ранее СМИ сообщили, что треш-блогера Юлию Максимовскую, известную в Сети под фамилией Финесс, задержали в столице. Поводом послужило то, что девушка пришла в одну из точек общепита с ножом и стала угрожать неизвестному мужчине. Все это она снимала на видео.

По факту происшествия против нее, предположительно, возбудили уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, во время задержания блогер оскорбляла сотрудников полиции. В связи с этим, по данным РЕН ТВ, против Максимовской завели еще одно дело по статье "Оскорбление представителя власти".





Елена Пономарева юрист Безусловно, со стороны этой блогерши было совершено хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выразившееся в явном неуважении к обществу с угрозой применения насилия и с предметом, который планировалось использовать в качестве оружия. Также в процессе задержания она оскорбляла сотрудников полиции, что видно на видео.

По словам Пономаревой, если рассматривать каждое дело отдельно, то максимальное наказание по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" предусматривает до 7 лет лишения свободы. Санкция по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти" предполагает штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы.

Эксперт добавила, что если против Максимовской действительно завели два дела, то наказание ей будет назначаться по их совокупности.





Елена Пономарева юрист Будет назначено одно наказание, скорее всего, в виде лишения свободы. Но я предполагаю, что, может быть, даже и условно, если она ранее не судима, не привлекалась к уголовной ответственности. С учетом того, что она ничего такого не натворила с этим ножом, то есть жертв нет, я думаю, что суд может проявить к ней снисхождение.

Ранее депутат Госдумы Артем Метелев предложил создать в России реестр треш-стримеров. Включение в такой список, по мнению парламентария, должно вести к блокировке блогера в соцсетях и запрету для него на выход в интернет.



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