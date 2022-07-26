В Госдуме предложили отключать треш-стримеров от интернета

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В России необходимо создать реестр трэш-стримеров, попадание в который будет означать для них блокировку в социальных сетях и принудительное отключение от Сети. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Метелев.
По его словам, для треш-блогеров важны деньги и аудитория. Поэтому, считает депутат, нужно их от этого отключать.
"Стоит подумать о специальном реестре, включение в который станет черным днем для интернет-зависимых… блокировку в соцсетях, запрет для интернет-провайдеров и сотовых операторов предоставлять интернет-услуги", – написал Метелев в своем телеграм-канале.
Он добавил, что такие блогеры опасны для общества. По его мнению, их нужно виртуально изолировать.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после смерти мужчины во время треш-стрима в Тверской области. Блогер RTeshka с двумя знакомыми в квартире вел стрим, во время которого один из участников получил задание выпить определенное количество алкоголя за вознаграждение. Мужчине стало плохо, после чего он скончался.
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