Суд приговорил стримеров к трем годам колонии за нападение на женщину в Измайлове

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичный суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима стримерам, которые напали на женщину в Измайлове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

41-летних Евгения Дмитерко и Игоря Малихова обвинили по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия").

Суд также взыскал с Малихова 220 000 рублей за моральный ущерб.

Стримеры напали с перцовым баллончиком на женщину в Измайлове в августе прошлого года. Произошедшее блогеры сняли на видео и выложили в Сеть. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.

