Суд арестовал второго стримера за нападение с перцовым баллончиком на женщину в Москве

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Суд арестовал второго стримера по делу о нападении на женщину с перцовым баллончиком в Измайловском парке, сообщает прокуратура Москвы.

"Суд, с учетом позиции прокуратуры, заключил под стражу 40-летнего москвича, обвиняемого по части 2 статьи 213 ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с примирением предмета, используемого в качестве оружия") УК РФ", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что именно он передал своему соучастнику перцовый баллончик, содержимое которого злоумышленники распылили в лицо женщине в Измайловском парке.

Ранее в Сети появилось видео, на котором двое треш-стримеров Игорь Малихов и Евгений Дмитерко во время прогулки в Измайловском парке распылили содержимое перцового баллончика в лицо проходившей мимо женщине. Как позже выяснилось, пострадавшей 55 лет, она инвалид.

В отношении блогеров возбудили уголовное дело о хулиганстве. Суд арестовал Дмитерко на два месяца.