Задержанный за нападение на женщину стример рассказал о случившемся

Видео: МВД по Москве

Стример, который напал на женщину с перцовым баллончиком в Измайловском парке столицы, рассказал сотрудникам полиции, что действовал по указанию своего работодателя Игоря Маслова (блогер Репейник).

"Мы были на работе, это был стрим, мы стримеры. Наш начальник сказал: "Надо забрызгать эту женщину. Вот баллончик, кто забрызгает?" Я сказал, что я могу. Потом он говорит: "Мало, ты промазал, не считается, переделывай". Я повторил свое преступление, после чего баллон вернул", – рассказал задержанный.

Ранее в отношении блогеров возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Отмечается, что пострадавшей женщине 55 лет, она инвалид. Расследование дела находится на контроле московской прокуратуры.

По информации СМИ, двое треш-стримеров Игорь Малихов и Евгений Дмитерко во время прогулки в Измайловском парке распылили содержимое перцового баллончика в лицо проходившей мимо женщине.

Ситуацию блогеры сняли на видео и выложили в Сеть.