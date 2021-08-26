Юрист назвал возможное наказание для напавших на женщину стримеров в Измайлове

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Юрист Константин Трапаидзе рассказал Москве 24, какое наказание может грозить блогерам за нападение на женщину в Измайлове.

Ранее в Сети появилось видео, на котором несколько мужчин в Измайловском парке сначала насмехаются над случайной прохожей, после чего один из них распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика. По данным СМИ, в трансляции участвовали треш-стримеры Игорь Малихов и Евгений Дмитерко.

Во время очередного эфира блогеров задержали сотрудники полиции и доставили в отделение. Московская прокуратура поставила ход полицейской проверки на контроль.

По словам юриста, наказание стримерам будет зависеть от результатов изучения видео и возможных телесных повреждений женщины.

"Кроме того, здесь речь может идти о ее моральных страданиях и вмешательстве в частную жизнь. Видео с ней было размещено в Сети вопреки ее желанию", – говорит Трапаидзе.





Константин Трапаидзе юрист Им может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Вторая ситуация возможна, если медицинская экспертиза установит вред здоровью женщины, а действия блогеров представляли общественную опасность.

По мнению юриста, в большей степени их действия подпадают под статью КоАП о мелком хулиганстве. По ней стримерам грозит штраф до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

"Так или иначе, треш-стримеры, особенно увлекающиеся крайностями, всегда ходят по лезвию ножа. Они уже одной ногой в поле, где применяется уголовный закон. Как правило, ничем хорошим это не заканчивается, особенно если на это обращают внимание журналисты", – резюмировал Трапаидзе.

Юрист Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 заявил, что действия блогеров могут квалифицировать по статье уголовного кодекса о хулиганстве. Максимальное наказание по первой части статьи составляет до 5 лет лишения свободы, говорит он. Однако эксперт уверен, что в этом случае до предельных сроков не дойдет.





Василий Воробьев юрист Здесь возможен штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо исправительные работы на срок от одного до двух лет.

"Маловероятно, что наказание будет связано с реальным лишением свободы", – добавил собеседник Москвы 24.

По словам юриста, применение перцового баллончика чаще всего обходится без последствий для здоровья, однако в некоторых случаях легкий вред все же фиксируется.

"Если это будет зафиксировано, то это уже уголовная статья об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Здесь им могут назначить обязательные работы или лишение свободы до двух лет", – заключил Воробьев.

Ранее к шести годам колонии строгого режима приговорили треш-стримера Станислава Решетняка (Reefly), во время эфира которого умерла девушка.

