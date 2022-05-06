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Происшествия

11:01

Очевидец рассказал о первых секундах после ДТП с блогером в центре Москвы

происшествия

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Очевидец ДТП в центре Москвы, участником которого стал стример Некоглай, рассказал, что в первые секунды после аварии автомобиль, влетевший на огромной скорости в иномарку блогера, был перевернут и лежал на боку. Об этом сообщает Life.ru.

По словам очевидца, он и еще один человек были первыми, кто попытался оказать помощь пострадавшим. Мужчины самостоятельно перевернули авто и поставили на колеса. Как уточнил очевидец, к тому моменту водитель уже был мертв.

Всего в автомобиле, который в результате аварии перевернулся, находилось четыре человека, как минимум один из которых был пьян, уточнил очевидец происшествия. В каком состоянии был сам водитель на момент аварии, неизвестно.

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП произошло на пересечении Тверского путепровода с улицей Бутырский Вал в ночь на 6 мая. Участниками аварии стали Porsche, а также каршеринговый автомобиль Kia и грузовик. За рулем Porsche находился стример Некоглай.

Молодой человек заявил, что авария произошла не по его вине. Он рассказал, что каршеринговый автомобиль двигался со скоростью более 100 километров в час. Некоглай сообщил, что получил сотрясение мозга. Вместе с ним в машине находился боец ММA Асхаб Магомедов, он также получил травму головы.

В результате аварии водитель каршеринга от полученных травм скончался на месте. Трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП столичными правоохранителями было возбуждено уголовное дело.

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