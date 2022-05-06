Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с участием блогера Некоглая

В Москве возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием блогера Некоглая (Николай Лебедев), в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – говорится в сообщении.

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Авария с участием трех машин произошла на пересечении Тверского путепровода с улицей Бутырский Вал в ночь на 6 мая. Водитель каршерингового автомобиля Kia проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Porsche, за рулем которого находился блогер Некоглай, после чего врезался в "Газель".

Тиктокер заявил, что авария произошла не по его вине. По его словам, каршеринг двигался со скоростью более 100 километров в час. Также Некоглай сообщил, что получил сотрясение мозга. Вместе с ним в машине находился боец ММA Асхаб Магомедов, он получил травму головы.

Водитель арендованного авто погиб, также были госпитализированы 3 пассажира. Столичная прокуратура взяла выяснение обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения по данному факту под свой контроль.

При этом накануне появилась информация, что из квартиры Некоглая в Москве похитили 50 тысяч долларов. Дубликаты ключей от квартиры имел квартирант. Правоохранители организовали проверку по данному факту.