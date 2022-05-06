Момент смертельной аварии с участием Некоглая попал на видео. Кадры опубликовал телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Видно, как автомобиль каршеринга на большой скорости выезжает на перекресток и врезается в другую машину.

Видео: Москва 24

Авария произошла в ночь на 6 мая на пересечении Тверского путепровода с улицей Бутырский Вал. Участниками аварии стали Porsche, а также каршеринговый автомобиль Kia и грузовик. За рулем Porsche находился стример Некоглай.

В пресс-службе столичного управления МВД отметили, что автомобиль Kia на большой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Porsche, после чего тот отлетел в грузовик. Водитель Kia от полученных травм скончался.

Некоглай также заявил, что водитель каршеринга проехал на красный. Помимо этого, блогер отметил, что получил сотрясение мозга. Его пассажир, боец ММA Асхаб Магомедов, получил травму головы.



Видео: телеграм-канал SHOT



