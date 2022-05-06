Один человек погиб в ДТП с участием блогера Некоглая в центре Москвы

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Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с участием трех машин на пересечении Тверского путепровода с улицей Бутырский Вал. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на столичное МВД.

В ведомстве пояснили, что участниками аварии стали автомобиль Porsche, а также каршеринговый автомобиль Kia и грузовик. За рулем Porsche, предположительно, находился стример Некоглай.

"Один человек погиб, трое пострадали. Водитель автомобиля Kia на большой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Porsche, после чего тот отлетел в грузовик. Водитель Kia от полученных травм скончался", – пояснили в пресс-службе.

Ранее на пересечении Новоясеневского проспекта с Тарусской улицей на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В результате инцидента пострадали два человека: фельдшер и пациентка. По данным Госавтоинспекции, оба получили ушибы и сотрясение.