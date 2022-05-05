В Москве из квартиры блогера Некоглая похитили 50 тыс долларов

12:44
Фото: телеграм-канал 112
Неизвестные похитили около 50 тысяч долларов из квартиры блогера Николая Лебедева, известного в Сети под псевдонимом Некоглай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В полицию поступило заявление от менеджера Николая Лебедева о том, что из сейфа в квартире блогера на Смоленском бульваре в его отсутствие похищены порядка 50 тысяч долларов", – сказал он.
Эту информацию подтвердили в московском главке МВД. В пресс-службе уточнили, что заявление о пропаже денег из квартиры дома 6–8 на Смоленском бульваре поступило 3 мая.
"Дубликаты ключей от квартиры имел квартирант. Данные квартиранта, материальный ущерб устанавливаются", – заявили в полиции.
Правоохранители организовали проверку по данному факту.
Некоглай – популярный российский блогер, получивший известность благодаря своим роликам в TikTok и Instagram (запрещенная в России и признанная экстремистской соцсеть).
Ранее в Санкт-Петербурге в 12 районных судов поступила информация о минировании от имени блогера Дани Милохина. Позднее представители тиктокера опровергли его причастность к данному инциденту.
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