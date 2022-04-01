Блогеру Запирову предъявили обвинение по статье о мошенничестве

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Блогеру Хизри Запирову, находившемуся в розыске, предъявили обвинение, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

27-летний блогер обвиняется в совершении 20 эпизодов преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину".

1 апреля суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Необходимые документы уже поступили в прокуратуру Северо-Восточного административного округа.

Запиров и его соучастники обманывали интернет-пользователей через фальшивые ставки. Его PR-директор Лусик Карапетян находится в федеральном розыске. Они рекламировали систему инвестирования, позволяющую получить крупный заработок и приумножить капитал. Денежные средства, вложенные пользователями, должны были поступать в букмекерские конторы путем автоматического распределения ставок.

По информации правоохранителей, злоумышленники обналичивали средства, которые изначально поступали на счета третьих лиц. При этом жертвы мошенников, вкладывающие средства якобы для инвестирования, не получали ни прибыли, ни собственных денег. В отношении трех соучастников Хизри Запирова уже избрана мера пресечения.

Сам блогер был объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве в январе 2022 года. Сотрудники полиции задержали его в Москве 30 марта.

