Блогера Хизри Запирова объявили в розыск

Фото: instagram.com/khiza_13

Блогера из Дагестана Хизри Запирова объявили в розыск по уголовной статье, следует из базы данных министерства иностранных дел России.

По этой же причине ведомство объявило в розыск его PR-директора Лусика Карапетяна.

Запиров имеет более восьми миллионов подписчиков в Instagram. Он известен как пранкер. В одном из последних видео участвовал Мурад, известный после пранка над водителем такси.

Ранее суд в Москве приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима трех блогеров, которые ради розыгрыша угнали автомобиль такси на Пресненской набережной.

Они вызвали такси бизнес-класса. На заказ прибыла машина BMW стоимостью более 3,5 миллиона рублей. Два молодых человека сели в салон и попросили водителя помочь их другу загрузить вещи в багажник.

Когда мужчина вышел, один из фигурантов сел за руль и уехал, а через несколько минут блогеры вернулись и объяснили водителю, что хотели его разыграть.

