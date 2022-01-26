Суд в Москве арестовал блогера на 11 суток за демонстративное нарушение ПДД для съемок

Суд в Москве на 11 суток арестовал блогера, который демонстративно нарушал правила дорожного движения и снимал это на видео. Вычислили нарушителя с помощью социальных сетей.

Ранее специалисты уже говорили, что будут мониторить аккаунты. Машину вычислили быстро, уже через пару минут ее остановили на дороге. Оказалось, что у блогера не было прав, от освидетельствования он отказался.

За прошлый год за ним числится 21 нарушение. В среду, 26 января, составили еще семь протоколов. Машину отвезли на спецстоянку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.