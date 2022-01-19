Обвиняемый во взятках главврач больницы "Матросской Тишины" не признал вину

19 января, 18:58
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Обвиняемый во взятках главный врач больницы "Матросской Тишины" Александр Кравченко не признал вину. Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
"Вину не признает", – сказала Меркачева РИА Новости.
Главный врач столичного следственного изолятора "Матросская Тишина" Александр Кравченко был задержан в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Позже ему предъявили обвинение в получении взяток за ложные диагнозы арестованным и осужденным для их освобождения из-под стражи.
По информации СК, с 2020 по 2021 год обвиняемый получил от арестованных и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты незаконные решения о наличии тяжелых болезней. Ложные диагнозы являлись основанием для освобождения от наказания и содержания под стражей.
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