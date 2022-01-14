Экс-главу одного из управлений РАН арестовали по делу о хищении 219 млн рублей

17:14
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Таганский суд Москвы принял решение об аресте бывшего начальника ремонтно-строительного управления РАН Сергея Дягильца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
"Органами предварительного расследования Дягилец С. М. обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. <...> Таганским районным судом Москвы ему избрана мера пресечения виде заключения под стражу", – говорится в постановлении суда.
Уточняется, что, по версии следствия, Дягилец вместе с другими неизвестными лицами в период с 2014 по 2018 год похитил 219 032 333 рубля, причинив таким образом РАН ущерб в особо крупном размере.
Ранее Хамовнический суд столицы арестовал на два месяца инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова, подозреваемого в вымогательстве взятки у руководства национального испытательного объединения "Государственные боеприпасные испытательные полигоны России". По версии следствия, мужчина обнаружил нарушения при строительстве двух зданий организации, после чего стал угрожать, что не станет подписывать акт приемки, и требовал выплатить ему 1,3 миллиона рублей.
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