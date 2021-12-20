Объем взяток при госзакупках в РФ оценивается в 6,6 трлн рублей – СМИ

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Размер взяток при государственных закупках в России составляет порядка одной пятой части от общей суммы госконтракта. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Как уточняется в материале, общий объем "откатов" оценивается в 6,6 триллиона рублей.

В исследовании сообщается, что с коррупцией во время конкурсных процедур сталкиваются 71% поставщиков. При этом 83% заявили, что осуждают взятки, но вынуждены давать их из-за высокой конкуренции за госзаказ.

37% опрошенных считают сговор основным условием для получения госзаказа. При этом подобная схема может иметь как вертикальный характер (между заказчиком и поставщиком), так и горизонтальный (между участниками торгов).

Авторам исследования удалось узнать, что не менее двух из трех компаний осуществляют выплаты представителям заказчика. Сумма указанных выплат может составлять от 3 до 65% от общей суммы госзаказа. Еще 28% опрошенных затруднялись с ответом или не ответили вовсе.

Полученная оценка размеров взяток анализировалась с учетом многих факторов. Как рассказал один из авторов исследования, замдиректора Института государственного и муниципального управления ВШЭ Константин Головщинский, средний процент незаконных выплат равен 22,5% от суммы контракта.

В исследовании приняли участие 1,2 тысячи представителей компаний, в частности, 53% из микропредприятий, 34% – из малого бизнеса, 6% – из среднего и около 7% – из крупного.

В свою очередь, в Счетной палате заявили, что специалисты ведомства хотят заняться вопросами сферы коррупции при госзакупках.

"В настоящее время проводится экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ проблем, связанных с выявлением правонарушений и преступлений при осуществлении аудита и контроля в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также с использованием угрозы административной и уголовной ответственности как инструмента обеспечения законности поведения участников федеральной контрактной системы". Оно будет завершено в следующем году", – сказали в пресс-службе Счетной палаты.

Ранее стало известно об аресте главы Минкультуры Крыма Арины Новосельской по делу о взятке. По данным правоохранительных органов, в 2018 году она получила от ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство в строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Однако здание так и не было введено в эксплуатацию.