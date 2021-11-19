В Москве обсудили вопросы противодействия коррупции в органах исполнительной власти

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В Москве состоялась ежегодная научно-практическая конференция по противодействию коррупции в органах исполнительной власти.
"Главной темой мероприятия стали актуальные проблемы правового обеспечения противодействия коррупции, вопросы реализации и совершенствования механизмов предупреждения коррупции в органах исполнительной власти города Москвы и подведомственных им организациях, обсуждение правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции", – рассказали в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Конференция состоялась в формате вебинара. Техническую поддержку оказал Московский городской университет управления правительства Москвы.
"Благодаря видеотрансляции конференции в прямом эфире в обсуждении рассматриваемых вопросов приняли участие более 200 руководителей органов исполнительной власти города Москвы различного звена, отвечающих за реализацию требований законодательства о противодействии коррупции", – отметили в департаменте.
В конференции приняли участие представители администрации президента РФ, Минтруда, общественных организаций, правоохранительных органов и ряда высших учебных заведений.
Данная встреча стала четвертой в серии научно-практических мероприятий, ежегодно проводимых департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Для участия в новой конференции, которая состоится в 2022 году, планируют привлечь и руководителей организаций, подведомственных органам исполнительной власти столицы.
Ранее Владимир Путин подписал закон о зачислении в бюджет Пенсионного фонда РФ конфискованных денежных средств коррупционеров. Также в бюджет ПФР пойдут деньги, полученные от реализации конфискованного имущества.
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