Путин утвердил план противодействия коррупции до 2024 года

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Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Действие документа начинается со дня его подписания.

В документе говорится, что руководители федеральных и региональных органов должны обеспечить реализацию стратегии, а также внести в ведомственные планы соответствующие изменения и доложить об этом до 1 октября.

Помимо этого, правительству необходимо до 15 октября разработать предложения по улучшению отчетности о доходах чиновников, а также продумать меры по усилению контроля за коррупцией.

До 10 декабря прокуратура должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете.

Поручения также были даны силовым структурам. Им поручено до 2023 года предусмотреть запреты на работу в госорганах коррупционеров, которые были оштрафованы за свою деятельность.

В июле Путин подписал указ, определяющий Стратегию национальной безопасности России.

Новая стратегия также направлена на борьбу с фальсификацией мировой истории и развитием русофобских настроений. В новом документе подчеркивается, что "только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит процветание России и формирование справедливого общества".