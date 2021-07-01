В Кремле не надеются, что США откажутся от недружественной политики в адрес России

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Российское руководство не надеется, что Соединенные Штаты откажутся от недружественной политики по отношению к Москве, в Кремле не склонны испытывать иллюзии на этот чет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что выйдет из этого конструктивного характера женевских переговоров, мы пока не понимаем. Мы не склонны носить "розовые очки", – сказал он в эфире Первого канала.
Песков подчеркнул, что власти РФ отдают себе отчет в том, что Вашингтон не отступит "от своей стратегической линии".
"Линии достаточно недружественной в отношении Российской Федерации", – указал он.
Ранее Песков заявил, что у России нет повода исключать Соединенные Штаты из списка недружественных стран до тех пор, пока не реализованы договоренности, достигнутые в ходе саммита двух стран в Женеве. Он отметил, что в Кремле продолжают трезво оценивать двусторонние отношения, несмотря на конструктивный характер встречи в Швейцарии.
По итогам саммита с президентом США Джо Байденом, который прошел 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве, Владимир Путин заявил, что переговоры прошли хорошо. По словам президента, в ходе саммита обсуждались стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность. Кроме того, главы государств договорились о возвращении послов.
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