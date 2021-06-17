Песков положительно оценил саммит Россия – США

Фото: kremlin.ru
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоялись 16 июня в Женеве, прошли положительно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Представитель Кремля напомнил, что Москва с самого начала предостерегала от завышенных ожиданий от саммита РФ – США.
"Но сейчас можем сказать, в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс", – сказал Песков.
Он отметил, что встреча была результативной с точки зрения того, что лидеры могли прямо изложить друг другу свои позиции, более или менее понять, где можно взаимодействовать и где в настоящий момент взаимодействие не получится в связи с категорическим расхождением во взглядах.
Песков призвал обратить внимание и на принятый лидерами России и США совместный документ. Он подчеркнул, что заявление по стратстабильности – это именно то, в чем реализуется особая ответственность двух стран не только перед своими народами, но и перед всем миром.
Он рассказал, что текст сперва был согласован на рабочем уровне, а затем поддержан двумя президентами.
Встреча лидеров России и США прошла на вилле Ла Гранж в Женеве.
В начале встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения переговоров. В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.
Эксперты прокомментировали цвета галстуков двух лидеров. Предполагалось, что пурпурный цвет галстука Владимира Путина может говорить о решительности, тогда как галстук Джо Байдена, возможно, символизирует желание расположить к себе собеседника.
По итогам саммита Владимир Путин заявил, что переговоры с Джо Байденом в Женеве прошли хорошо. По словам президента, в ходе саммита обсуждались стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность. Кроме того, главы государств договорились о возвращении послов.
Джо Байден после переговоров подарил Владимиру Путину хрустальную скульптуру бизона и фирменные солнечные очки-авиаторы. В свою очередь, Путин подарил своему американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва".
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