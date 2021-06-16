Путин и Байден обменялись подарками на встрече в Женеве

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Хрустальную скульптуру бизона и фирменные солнечные очки марки Aviator подарил Джо Байден Владимиру Путину после переговоров в Женеве. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, американский лидер сам был неоднократно замечен в аксессуарах данного бренда.

В свою очередь Путин подарил своему американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва". Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо. По словам российского лидера, в ходе саммита обсуждались стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность.

В начале встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения переговоров. В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.

Эксперты прокомментировали цвета галстуков двух лидеров. Предполагалось, что пурпурный цвет галстука Владимира Путина может говорить о решительности, тогда как галстук Джо Байдена, возможно, символизирует желание расположить к себе собеседника.

