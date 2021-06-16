Путин заявил, что Байден на встрече в Женеве затрагивал тему прав человека

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Владимир Путин заявил, что президент США Джо Байден во время переговоров в Женеве коснулся темы прав человека.

"Президент Байден затрагивал тему прав человека и людей, которые считают, что они представляют эти вопросы в Российской Федерации. Да, мы говорили об этом по его инициативе", – ответил российский лидер на вопрос журналиста, обсуждалась ли на саммите ситуация вокруг Алексея Навального.

По мнению Путина, Навальный знал о том, что объявлен в РФ в розыск, и сознательно шел на то, чтобы быть задержанным.

Также президент подчеркнул, что работающая по настоящее время тюрьма Гуантанамо не соответствует ни американским законам, ни нормам международного права.

"Гуантанамо до сих пор работает. Вообще не соответствует ничему. Ни международному праву, ни американским законам – ничему. А до сих пор существует", – заметил Путин.

Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что блогер Алексей Навальный содержится в колонии в таких же условиях, как и другие заключенные. На вопрос о том, давал ли он распоряжение о покушении на Навального, Путин ответил, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов.

