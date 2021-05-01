Боррель заявил, что санкции РФ не помешают ЕС противостоять нарушению прав человека

Фото: depositphotos/paulgrecaud
Российские санкции, принятые в отношении европейских чиновников, не помешают Евросоюзу продолжать борьбу против нарушения прав человека, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости.
"Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права, а также привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека", – сказал он.
Также Боррель от имени Евросоюза выразил солидарность с попавшими под российские санкции чиновниками и осудил решение российских властей запретить им въезд.
Ранее в пятницу, 30 апреля, Россия запретила въезд восьми гражданам стран – членов ЕС. В числе лиц, вошедших в список, оказались вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, спецдокладчик ПАСЕ по вопросу о предполагаемом отравлении российского оппозиционера Алексея Навального Жак Мэр и другие специалисты.
В Евросоюзе допустили принятие ответных мер на санкции России. Там их назвали неприемлемым шагом, который не оправдан с юридической точки зрения и не имеет под собой никакого основания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: