Боррель заявил, что санкции РФ не помешают ЕС противостоять нарушению прав человека

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Российские санкции, принятые в отношении европейских чиновников, не помешают Евросоюзу продолжать борьбу против нарушения прав человека, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости.

"Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права, а также привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека", – сказал он.

Также Боррель от имени Евросоюза выразил солидарность с попавшими под российские санкции чиновниками и осудил решение российских властей запретить им въезд.

Ранее в пятницу, 30 апреля, Россия запретила въезд восьми гражданам стран – членов ЕС. В числе лиц, вошедших в список, оказались вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, спецдокладчик ПАСЕ по вопросу о предполагаемом отравлении российского оппозиционера Алексея Навального Жак Мэр и другие специалисты.

В Евросоюзе допустили принятие ответных мер на санкции России. Там их назвали неприемлемым шагом, который не оправдан с юридической точки зрения и не имеет под собой никакого основания.