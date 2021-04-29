Европарламент утвердил резолюцию о действиях в отношении России

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Европейский парламент утвердил резолюцию о действиях в отношении России. Он призывает ЕС к разработке нового стратегического подхода в отношениях с РФ, ограничению сотрудничества с российскими властями и к большей помощи гражданскому обществу.
"Новый подход также должен усиливать контакты между народами, проводить четкие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами", – говорится в документе.
По мнению депутатов, любой диалог с Россией должен базироваться на уважении международного права и прав человека.
Ранее во время своего выступления в Европарламенте верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ошибся и назвал Россию Турцией.
"(Развитие. – Прим. ред.) наших отношений с Турцией показывает, что в результате этих трех событий наши отношения с Россией продолжают ухудшаться", – сказал Боррель и продолжил выступление, не исправляясь.
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