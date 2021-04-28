Боррель в Европарламенте по ошибке назвал Россию Турцией

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Во время своего выступления в Европарламенте верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ошибся и назвал Россию Турцией.

"(Развитие. – Прим. ред.) наших отношений с Турцией показывает, что в результате этих трех событий наши отношения с Россией продолжают ухудшаться", – сказал Боррель и продолжил выступление, не исправляясь.

Слушания были посвящены обстановке на границе России с Украиной, дипломатическому конфликту с Чехией и ситуации вокруг Алексея Навального.

Ранее президент США Джо Байден оговорился в фамилии своего российского коллеги Владимира Путина во время речи о России. Допущенную ошибку американский лидер сразу исправил.