Захарова призвала США и ЕС воздержаться от вмешательства в дела Молдавии

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила прямое вмешательство США и ЕС в дела Молдавии и призвала воздержаться от данных действий.

"МИД России неоднократно обращал внимание на прямое вмешательство со стороны США и Евросоюза во внутриполитические процессы Молдавии, их явную политическую ангажированность, способствующую еще большей поляризации молдавского общества", – отметила Захарова.

Представитель МИД РФ заявила о недопустимости выхода за пределы норм дипломатической этики.

Ранее Захарова прокомментировала ситуацию с высылкой российских дипломатов из Чехии. По ее мнению, власти Чехии не просчитали все последствия своей "авантюры".

Она добавила, что в Праге изначально не поняли, во что их втягивают "западные кураторы", а потом у них уже не было возможности сделать шаг назад.