Захарова прокомментировала ситуацию с высылкой российских дипломатов из Чехии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Чехии не просчитали все последствия своей "авантюры" с высылкой российских дипломатов из Чехии. Об этом сообщает RT.

"Они получили что хотели. А я бы сказала даже по-другому: они получили даже то, о чем не мечтали. Я думаю, что, когда они ввязывались, когда Прага ввязывалась в эту авантюру, я думаю, они не просчитывали последствий", – отметила Захарова.

Она добавила, что в Праге изначально не поняли, во что их втягивают "западные кураторы", а потом у них уже не было возможности сделать шаг назад.

"И поэтому отсюда такие абсурдные действия и очень противоречивые заявления. Они все время говорили разные вещи. И что касается взрывов, и что касается обвинений России. Все время была, так сказать, разноголосица, были постоянно разные оценки", – заключила представитель МИД.

17 апреля власти Чехии сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Позже в Праге заявили, что число сотрудников генконсульств Чехии в РФ не изменится. Министр страны подчеркнул, что Прага не будет сокращать численность штата генконсульств России в Чехии до тех пор, пока российская сторона не сделает первый шаг в этом направлении.