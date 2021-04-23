В Праге заявили, что число сотрудников генконсульств Чехии в России не изменится

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Численность штата российских и чешских генконсульств в городах двух стран не изменится на фоне нынешнего дипломатического конфликта, заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Он отметил, что до сих пор взаимные ограничительные меры касались только уменьшения численности сотрудников посольств в Праге и Москве, но не затрагивали генеральные консульства.

"И Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России", – сказал Кулганек.

Министр подчеркнул, что в таком случае Прага не будет сокращать численность штата генконсульств России в Чехии.

По его данным, в посольствах двух стран будет работать по 32 сотрудника – семь дипломатов и 25 работников административно-технического персонала.

17 апреля власти страны сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. По данным властей Чехии, к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Позднее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что из Праги могут быть высланы "примерно 60" сотрудников посольства РФ, если Россия не примет решение о возвращении в Москву сотрудников чешского дипломатического представительства, объявленных персонами нон грата.