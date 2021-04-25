Список недружественных России стран сейчас формируется – Захарова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Список недружественных России государств, которым будет запрещено нанимать российских граждан для работы в диппредставительствах, в данное время формируется, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Как вы знаете, был опубликован накануне указ президента, который содержит целый ряд мер по исполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий. А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется", – заявила Захарова.
Она отметила, что так как ухудшение отношений с Западом началось из-за недружественных действий США, Соединенные Штаты уже попали в список. При этом представитель МИД подчеркнула, что политика России была и остается миролюбивой.
"Но мы также всегда подчеркивали, что все действия, которые мы квалифицируем как недружественные и враждебные, они никогда не останутся без ответа", – сказала Захарова, добавив, что принимаемый сейчас пакет мер является именно таким ответом.
Представитель МИД убеждена, что указ и следующие за ним распоряжения будут представлены как агрессия России, что неправда.
"Это не агрессивные действия нашей страны, это ответ. Это защита нашей страны, нашего государства, от враждебных и недружественных акций со стороны тех, кому мы не даем покоя", – заключила дипломат.
Президент РФ Владимир Путин 23 апреля подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств. Данный указ предполагает, что в случае недружественных действий со стороны США или других государств Россия ограничит заключение иностранными сотрудниками дипмиссии всех гражданско-правовых договоров, подразумевающих деловые отношения с жителями России.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что новый указ не относится к бизнесу.
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