Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдепартамент

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Временного поверенного в делах РФ в США вызвали в госдепартамент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское дипведомство в США.

Сообщается, что госдепартамент предпринял такой шаг, чтобы высказать обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий, которые Россия якобы проводит в евроатлантическом регионе.

В свою очередь, временный поверенный решительно отверг все необоснованные обвинения в адрес России.

США 15 апреля ввели новые санкции против России. Они включали высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, ограничения для шести технологических компаний, а также запрет для американских финансовых организаций на покупку долговых ценных бумаг РФ.

В качестве ответной меры на действия США МИД РФ объявил, что десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая. Также заместителю посла Соединенных Штатов была вручена нота об объявлении их персонами нон грата в столице.

В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин обратил внимание на недружественные выпады Запада в отношении Москвы, отметив, что попытки цеплять Россию стали "новым видом спорта".